Corea Nord: Kim inaugura 'città ideale'

ROMA, 3 DIC - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha ufficialmente inaugurato la sua 'città ideale', Samjiyon, uno dei maggiori progetti di sviluppo urbanistico del Paese, che i media definiscono "simbolo della moderna civiltà". Secondo l'agenzia di stato Kcna la città ospiterà 4.000 famiglie ed è dotata di pista da sci e stadio. Secondo l'ong National Committee of North Korea, il nuovo centro urbano sarà in netto contrasto con gran parte del resto del Paese, dove la popolazione vive in povertà, e soffre la scarsità di cibo, elettricità, acqua corrente ed altri generi di prima necessità. Kim aveva dato il via al progetto due anni fa. Tuttavia, Samjiyong - che sorge nei pressi del monte Paektu, considerato sacro in Corea del Nord e luogo di nascita del padre di Kim Jong-un, Kim Jong-il - non è stata rifondata, come annunciato inizialmente: molti edifici sono stati ristrutturati, mentre altri sono stati abbattuti e ricostruiti. Non è noto il costo dell'operazione, né se qualcuno si sia già trasferito nei nuovi edifici.