All'edizione 98 di Lineapelle 1200 espositori

MILANO - Lineapelle taglia il traguardo dell’edizione 98 presentando dal 19 al 21 febbraio, presso gli spazi di Fieramilano Rho, le proposte per la stagione estiva 2021.

La Rassegna accoglierà 1.200 espositori da più di 40 paesi tra concerie e produttori di accessori, componenti, tessuti e sintetici destinati a tutta la manifattura del lusso, della moda, del design, dell’automotive, dell’arredamento, e attende la visita di circa un 20.000 buyers, in arrivo da più di 100 nazioni.

La manifestazione si svolge durante una settimana caldissima, sotto il profilo fieristico e fashion, per Milano. Negli stessi giorni e nei padiglioni adiacenti si svolge Simac Tanning Tech, il salone della tecnologia per conceria, calzatura e pelletteria e, con un giorno di concomitanza con Micam (calzatura) e Mipel (pelletteria), in calendario a Fieramilano Rho dal 16 al 19 febbraio. Poi ci sono le sfilate di Milano Moda Donna (fashion week) dal 18 al 24 febbraio.

Lineapelle è un cantiere creativo che apre l’orizzonte alle tendenze del prossimo futuro e mette in vetrina oltre 2.000 campioni dei suoi espositori all’interno di tre Aree tematiche che esplorano i trend stilistici per la stagione estiva 2021.

La Rassegna entra anche in città: organizza infatti dal 19 al 29 febbraio, allo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani, il progetto espositivo «Questioni di Pelle» che metterà in mostra pezzi unici ideati da un maestro di stile come Gianfranco Ferrè e creazioni di designer del presente.