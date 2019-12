Tom Ford preferisce la West Coast, sfilerà a LA

NEW YORK - Tom Ford non sarà in passerella alla prossima New York Fashion Week. Lo stilista, regista e sceneggiatore statunitense ha preferito la West Coast e per la sua collezione autunno 2020 ha deciso di sfilare a Los Angels il sette febbraio, due giorni prima degli Oscar.

«La decisione di sfilare a Los Angeles a febbraio - ha spiegato - è del tutto naturale per me. E’ casa mia e ha un forte impatto sul modo in cui vivo e lavoro alternandomi tra la moda e il mondo del cinema». Ford ha aggiunto che quest’anno la New York Fashion Week si sovrappone al fine settimana degli Oscar e visto il forte legame che c'è la tra moda e il cinema essere a LA ha perfettamente senso.

«Il mio ruolo come presidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA, non profit che raccoglie oltre 450 stilisti americani, ndr) il mio intento e priorità sono quelli di globalizzare e attirare attenzione sulla moda americana. Non c'è palcoscenico più importante grande al mondo di quello di Los Angeles durante gli Academy Awards».

Anche se la CFDA ha detto di sostenere la scelta di Ford di promuovere la moda americana in quei giorni così importanti a Los Angeles, la decisione di non sfilare a New York ha colto alcuni di sorpresa perché finora il ruolo dell’ente era stato quello di rafforzare la settimana della moda a New York e l'assenza di Ford per la Grande Mela significherà perdere uno dei suoi cavalli di battaglia.

Ma d’altro canto anche se lo stilista cerca di tenere separati il mondo della moda e del cinema, resta comunque anche un regista e vestire Hollywood è stato fondamentale per l'immagine del suo brand. Sui red carpet con indosso i suoi abiti ci sono stati, tra gli altri, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez, Margot Robbie e Daniel Craig. L'ex First Lady Michelle Obama nel 2011 durante una visita a Buckingham Palace indossava un abito bianco firmato Tom Ford.

L’ultima volta che Ford ha sfilato nella città degli angeli risale al 2015 e tra il pubblico c'erano ospiti, nonché suoi amici, come la Lopez, la Paltrow, Beyoncé, Jay Z, Miley Cyrus, Elton John e visto che la prossima sfilata sarà praticamente alla vigilia degli Oscar si presume che ad occupare le prima file ci sarà una presenza anche maggiore di celebrity.