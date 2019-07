LuiViaRoma con Unicef evento Summer Gala

FIRENZE - Dopo la prima edizione ad agosto 2018, Unicef Italia e LuisaViaRoma annunciano il secondo appuntamento del Summer Gala, evento benefico che si terrà venerdi 9 agosto 2019 a Porto Cervo, in Sardegna. In programma un cocktail e una cena di gala con varie performance musicali di artisti come Dame Shirley Bassey and Ellie Goulding. A seguire un’asta dal vivo di opere d’arte, oggetti di lusso ed esperienze esclusive condotta da Alexander Gilkes, e poi un after-party.

Attesi Vip da tutto il mondo, leader del mondo della moda e dello spettacolo oltre a diversi filantropi internazionali. I fondi raccolti durante la serata, infatti, supporteranno l'Unicef nel fornire cure e protezione ai bambini vulnerabili in tutto il pianeta, per garantire loro luoghi sicuri, nutrizione e protezione da conflitti, disastri naturali e diseguaglianze.

«Non dobbiamo dimenticare che non c'è futuro senza bambini. - racconta Andrea Panconesi, Ceo di LuisaViaRoma - I bambini sono bambini, e noi siamo qui per loro. Solo unendoci insieme e unendo le nostre forze possiamo fare la differenza». Tanti gli ospiti attesi da Andrea Panconesi e Paolo Rozera, Direttore generale dell’Unicef Italia con Tommaso Chiabra, Fundraising Chairman. Tra loro l’attore Adrien Brody, le attrici Zoe Saldana e Alicia Silverstone, poi le modelle Marta Hunt, Emily Ratajkowski, Lily Aldridge, Halima Aden, Georgia Gibbs, Devon Windsor, Shanina Shaik, solo per citarne alcune. «Ringraziamo profondamente il nostro partner LuisaViaRoma, senza il quale questo evento speciale non sarebbe stato possibile - dice Paolo Rozera -. Sono sicuro che insieme salveremo sempre più bambini in tutto il mondo».