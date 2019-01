Moda, Missoni firma l'eleganza artistica

Trae ispirazione dalla scena artistica internazionale la collezione Missoni per il prossimo inverno. Tra i pezzi forti, la collaborazione con l’artista contemporaneo Anton Alvarez da cui sono nati due disegni unici in maglia intrecciata: maglioni dégradé con dettagli in mohair che creano motivi astratti o dolcevita con motivi a vortice ricamati a mano a rilievo. Ogni pezzo presenta un’interazione dinamica di fantasie e trame, reinterpretando le sinuose spirali e le ondulazioni delle forme scultoree dell’artista.

Tra le proposte Missoni, giacche lunghe abbinate a pantaloni affusolati a vita alta in maglia tessuto; blazer e pantaloni in jacquard dégradé a maglia compatta; cappotti con cintura a doppio petto o caban in lana morbida infeltrita. La maglieria in cashmere, mohair e lana si abbina a bomber pesanti con colletti di velluto mentre maglioni con collo a scialle o collo alto diventano i principali pezzi del guardaroba, che di sera punta sullo smoking con interventi di lurex abbinato a camicie di lamé.