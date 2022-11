A Matera il sindaco ordina lo sgombero di due palazzine

BARI - A scopo precauzionale, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha firmato un’ordinanza di sgombero di due palazzine, in via Don Luigi Sturzo, dove sono state riscontrate «criticità strutturali». L’ordinanza, «con immediata esecuzione», riguarda 12 famiglie per un totale di circa 30 persone, per le quali il Comune ha «individuato le soluzioni di alloggio».

Il primo cittadino ha inoltre annunciato di aver convocato un Coc (Centro operativo comunale) «per affrontare questa emergenza con la Polizia Locale e la Protezione Civile Comunale».

Nelle due palazzine - secondo quanto reso noto dal sindaco - i Vigili del fuoco «hanno confermato le criticità strutturali e l'urgenza di intervenire. Durante il Coc - ha evidenziato Bennardi - abbiamo già individuato alcune strutture ricettive dove potranno temporaneamente essere ospitate le persone coinvolte dallo sgombero».