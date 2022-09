Matera, in quattro scuole sostituite 709 lampade per risparmio energetico

L’amministrazione comunale di Matera ha avviato i lavori di sostituzione di 709 lampade presenti in quattro scuole della città, in modo da ottenere «un risparmio totale di Kw consumati del 60 per cento a fine lavori».

Lo ha annunciato il sindaco, Domenico Bennardi, che ha definito l’intervento «più che opportuno per le casse comunali. Risparmiare il 60 per cento di energia sul consumo elettrico comunale ci permetterà di recuperare somme e reinvestire negli altri plessi scolastici, perché anche l’efficientamento ha purtroppo notevoli costi. Il problema dell’aumento delle utenze comunali (scuole, palestre, illuminazione pubblica) rimane particolarmente serio e delicato. Tutte le scuole materane naturalmente - ha concluso il sindaco - versano in una condizione illuminotecnica energivora e impropria, senza tralasciare i sistemi di riscaldamento, impiantistica per lo più degli anni '80, rimasta sostanzialmente originale».