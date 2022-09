Papa Francesco, arrivato a Matera: in 12 mila presenti allo stadio

MATERA - Il Papa è in volo verso Gioia del Colle per poi raggiungere Matera. Il Pontefice, a causa del maltempo a Roma, non è infatti potuto partire dall’eliporto vaticano per arrivare direttamente a Matera come era programmato.

Il Papa, a causa del maltempo a Roma, si è spostato, secondo quanto si apprende, da Ciampino, alle 7.02, verso l’aeroporto di Gioia del Colle (Bari) con un Falcon 900 dell’aeronautica militare. Poi da lì si è spostato verso Matera, dove si trova per il Congresso eucaristico nazionale della Cei, con un’automobile.

Papa Francesco è arrivato a Matera e sta entrando nello stadio «XXI Settembre-Franco Salerno» dove celebrerà la messa, a conclusione del Congresso Eucaristico Nazionale. Nello stadio vi sono circa 12 mila persone ad attenderlo.

L’arrivo a Matera ha subito una variazione nel programma causa del maltempo a Roma: il Papa è partito dall’aeroporto di Ciampino ed è arrivato a Gioia del Colle (Bari), prima del trasferimento a Matera.