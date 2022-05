MATERA - Con le accuse di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, continuati e aggravati dall’uso di violenza fisica, minaccia, sequestro di persona, violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate, la Polizia ha arrestato a Matera un cittadino nigeriano di 26 anni.

I reati sono stati commessi in danno della ex convivente che ora si trova in una comunità protetta. Nei suoi confronti è stato applicato il «protocollo rosa». La misura di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip Tribunale di Matera ed eseguita dalla Squadra mobile della Città dei Sassi.