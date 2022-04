Sonc Park Matera: alla Cava del Sole un'estate di musica con Blanco, Elisa, Lauro e molti altri

Elisa, Blanco, Achille Lauro: sono alcuni dei dieci nomi che, dal 16 luglio al 3 agosto alla Cava del Sole-David Sassoli di Matera, saranno protagonisti dei concerti in cartellone per il «Sonic Park 2022». L’annuncio è stato dato oggi, nella Città dei Sassi, nel corso di una conferenza stampa dagli organizzatori di Reverse Agency, Ac Phoenix e amministratori locali. Nel 2019 la Cava del Sole ha ospitato una parte delle cerimonie di apertura e di chiusura dell’anno da Capitale europea della Cultura.

Oltre a Blanco, che ha raggiunto già il tutto esaurito per il concerto del 3 agosto, sono in programma i concerti di Caparezza (16 luglio), Achille Lauro (17 luglio), del lucano Chiello (18 luglio) dei Litfiba (20 luglio), di Marracash (26 luglio), Elisa (27 luglio), Manuel Agnelli (29 luglio), Ghali (30 luglio) e Pinguini tattici nucleari (31 luglio).

«Il festival - è stato detto nel corso dell’incontro - che raccoglie in dieci concerti, musica indipendente, rap e nuove tendenze si propone come uno degli eventi da non perdere dell’estate musicale italiana, di riferimento per la Basilicata e le regioni vicine. A Matera come a Stupinigi (Torino), dove da alcuni anni si tiene una analoga manifestazione, attraverso la musica ci si riappropria di di spazi straordinari e dal grande valore artistico e culturale».