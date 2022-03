Matera, truffa coi fondi comunitari, denunciati due fratelli

MATERA - Accusati di aver indebitamente richiesto e ottenuto contributi comunitari nel settore della Politica agricola comune (Pac), «attraverso la presentazione» di domande «corredate da contratti falsi», due fratelli sono stati denunciati, in concorso, dalla Guardia di Finanza che ha condotto le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera.

Secondo gli investigatori, i due fratelli dal 2015 al 2019 hanno percepito indebitamente circa 97 mila euro, cifra per la quale il gip ha emesso un decreto di sequestro preventivo. In un comunicato diffuso dal Comando provinciale di Matera della Guardia di Finanza è sottolineato che «i due fratelli, sono risultati gravati da analoghi precedenti e, infatti, a loro carico risulta una condanna, in primo grado dal Tribunale di Matera, per indebita percezione di contributi comunitari per le campagne antecedenti al 2015».

Inoltre, dopo il controllo amministrativo, sono stati recuperati circa 173 mila euro «indebitamente percepiti», con una sanzione di circa 31 mila euro. Le Fiamme Gialle hanno poi fatto una segnalazione alla Procura regionale della Corte dei Conti per danno erariale.