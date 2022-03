A Matera la marcia silenziosa per le donne con il cuore all'Ucraina

MATERA - Sciarpe, foulard, scarpe rosse e nastrini gialloblu per ricordare con una marcia silenziosa le vittime di violenze e le sofferenze delle donne ucraine: hanno contrassegnato a Matera, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, una manifestazione promossa dall’Assessorato comunale alle politiche di Genere e Rete Donna. L’iniziativa, che da piazza Vittorio Veneto ha raggiunto anche via Ridola e piazza san Giovanni, ha inteso promuovere una riflessione sul diritto di ogni essere umano all’uguaglianza, alla libertà e alla pace. E la Polizia di Stato, con un camper posizionato proprio in piazza Vittorio Veneto, ha svolto attività di sensibilizzazione per la campagna «Questo non è amore», finalizzata alla denuncia e all’ascolto di casi di maltrattamenti e violenza domestica. Per l’occasione, è stato distribuito un vademecum con informazioni, consigli e numeri utili.