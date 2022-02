Mancata verifica dei green pass: sanzioni per oltre settemila euro a Matera

MATERA - Contravvenzioni per oltre settemila euro per la mancata verifica del green pass sono state rilevate dai Carabinieri durante controlli che hanno interessato bar, ristoranti sale giochi e circoli privati di Matera e delle zone limitrofe.

In particolare, i militari hanno verificato l’uso delle mascherine da parte degli avventori e il controllo del green pass da parte dei titolari dei locali, che in diversi casi era stato omesso.