Flussi di utenza calati, chiude un hub vaccinale a Matera

MATERA - «In considerazione dei ridimensionati flussi di utenza», dal prossimo 28 febbraio, a Matera chiuderà l’hub vaccinale anti-covid 19 che l'amministrazione comunale aveva allestito in via Sallustio. Lo ha reso noto il sindaco della città lucana Domenico Bennardi, ricordando che nella struttura, in circa due mesi, sono stati somministrati circa novemila vaccini. Resta aperto, invece, l’hub vaccinale delle tende del Qatar, nei pressi dell’ospedale Madonna delle Grazie.

«Non si ravvede più - è evidenziato nel comunicato diffuso dal Comune materano - l’esigenza emergenziale di tenere aperto il punto vaccinale che in queste settimane ha dato un valido supporto nella somministrazione di vaccini dapprima ai bambini e al personale scolastico e poi ai cittadini che si sono recati con e senza prenotazioni».

«Chiudere il punto vaccinale ci conforta perché - ha aggiunto Bennardi - significa che i cittadini si sono vaccinati affrontando 'positivamentè la pandemia. Volevamo un percorso preferenziale e più sereno, meno traumatico per i bambini che hanno trovato con la clownterapia, libri in lettura e la presenza quando è stato possibile anche di qualche amministratore, un modo più agevole di vivere il momento del vaccino, nell’auspicio che - ha concluso il primo cittadino - sia l’epilogo di questa pandemia».