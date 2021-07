Gazzetta del Mezzogiorno, il sindaco di Matera: «Salvaguardare la testata e i lavoratori»

MATERA - «Quando parliamo dei giornali, pensiamo ai loro contenuti, al prestigio e all'autorevolezza; spesso, invece, passa in secondo piano l'idea che le testate giornalistiche siano fonte di lavoro e di occupazione. Il rischio che la Gazzetta del Mezzogiorno non arrivi più nelle edicole coinvolge innanzitutto dei lavoratori, seri e competenti professionisti dell'informazione», così con una nota il sindaco di Matera Domenico Bennardi esprime solidarietà per la vicenda della imminente chiusura della Gazzetta del Mezzogiorno.

«In una società affollata da fonti di informazione sempre più incerte e notizie da verificare, appare paradossale che proprio il lavoro dei giornalisti della Gazzetta oggi sia avvolto nella precarietà e nella incertezza del futuro. Non posso che auspicare una soluzione che scongiuri la chiusura del giornale, salvaguardando la storia della testata e, soprattutto, il futuro dei redattori», conclude.