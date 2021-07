Matera, una ciclovia per innamorarsi dei percorsi storici

Matera - In bicicletta dal Parco della Murgia alle aree bradanica e metapontina, toccando le antiche vie della Transumanza, del Sale e Francigena alla scoperta di percorsi inediti, di tradizioni e sapori: è l’obiettivo del progetto di ciclovia promosso dal Parco della Murgia nell’ambito della programmazione europea per 3,7 milioni di euro, prevista dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e rivolto a realtà di cinque regioni del Sud in ritardo di sviluppo.

Il progetto, presentato oggi a Matera nel corso di una conferenza stampa dal presidente del Parco, Michele Lamacchia, e dal sindaco di Montescaglioso, Vincenzo Zito, interessa un un tracciato di 189 chilometri.

La ciclovia, che dovrà essere completata in 21 mesi, prevede il recupero di antichi tratturi, tratti di ferrovie dismesse e di viabilità comprensoriali lungo i territori di Matera, Parco della Murgia, Montescaglioso, Bernalda, Pisticci, Scanzano jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri.

Lungo il percorso saranno realizzati anche servizi di accoglienza e saranno coinvolti operatori locali per legare il turismo sostenibile all’economia del territorio attraverso l'offerta agroalimentare, artigianale e culturale.

«Il progetto - hanno detto Lamacchia e Zito - intende contribuire alla rivitalizzazione delle aree interne facendo rete con altri progetti di itinerari e ciclovie di Puglia e Calabria».