Puglia e Basilicata: ricetta per la ripartenza

«Basilicata e Puglia ripartono»: questo lo slogan (e l'auspicio) che abbiamo scelto per riunire intorno a un tavolo i protagonisti dello sviluppo possibile. L'emergenza sanitaria ha inferto un duro colpo all'economia, alle comunità, ai territori. Come riprendersi dalla crisi? Come tornare a correre? Le politiche di sostegno delle due Regioni, il dialogo con il Governo, le richieste del mondo produttivo, le strategie in campo: Di questo e altro si parlerà domani mattina alle 10.30, nelle sale della Camera di Commercio di Matera.

Al forum della Gazzetta partecipano il governatore della Regione Basilicata Vito Bardi, Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, i presidenti di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, e Puglia, Sergio Fontana, i presidenti delle Camere di Commercio di Basilicata, Michele Somma e Bari Alessandro Ambrosi, il vice direttore generale vicario della Banca Popolare di Puglia e Basilicata Francesco Paolo Acito, Vito Inglese, della Bcc di Basilicata, l'amministratore unico di Sviluppo Basilicata Gabriella Megale, l'economista Gianfranco Viesti e il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno Michele Partipilo. Modera i lavori Massimo Brancati, Ufficio redattori capo della Gazzetta.

La diretta dei lavori potrà essere seguita sulla pagina facebook https://www.facebook.com/lagazzettadelmezzogiorno.it