Matera, in casa cocaina pura e 30mila euro ma ogni mese riceveva il reddito di cittadinanza

Matera - Ufficialmente era disoccupato, e in quanto tale aveva chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza. Peccato, però, che la Guardia di finanza gli ha scoperto in casa 250 grammi di cocaina pura e 30mila euro in contanti.

È stato arrestato per spaccio un uomo di 45 anni, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Aveva in casa circa 250 grammi di cocaina «d’elevata purezza» (per un valore di circa centomila euro) e 30 mila euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell’attività di spaccio.

La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Città dei Sassi. Il 45enne è stato trasferito in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Avviata la procedura per l'immediata sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza.