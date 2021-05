Basilicata, 3 comuni in zona rossa: ma prosegue la campagna vaccinale

POTENZA - Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 24 maggio 2021 e fino al giorno 30 maggio 2021, il presidente Bardi ha prorogato la zona rossa per Acerenza e Rivello (provincia di Potenza) nonché per Rotondella (provincia di Matera). Intanto prosegue la campagna vaccinale lucana: oggi nella Palestra di Via Roma a Potenza anche il deputato del Pd Vito De Filippo, già Presidente della Regione, ha ricevuto il vaccino monodose J&J. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il deputato dem ha fatto i complimenti alla struttura - gestita da Comune di Potenza, Regione Basilicata e ASP - per l'organizzazione "superlativa mai vista prima”. "Mai vista una cosa più organizzata, non avrei potuto fare meglio", ha commentato.