Bernalda, furto in un cantiere: due arresti

Con l'accusa di furto, a Bernalda (Matera) i Carabinieri della Compagna di Pisticci (Matera) hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, uno di 55 anni e l'altro di 33, che avevano rubato infissi in alluminio in un cantiere. I due, che sono stati posti ai domiciliari, hanno precedenti per reati penali e in particolare legati allo spaccio di sostanze stupefacenti: sono stati intercettati da pattuglie dell' Arma mentre erano in un veicolo, al cui interno è stato trovato il materiale rubato. L'autovettura è stata sequestrata e il materiale restituito ai proprietari.