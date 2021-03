Matera, tormenta e molesta la moglie da anni: divieto d'avvicinamento

Il gip presso il Tribunale di Matera ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di avvicinamento e l’obbligo di dimora in un paese della provincia per un uomo di 29 anni.

L’uomo - che è di origini marocchine - è accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie: i due vivono a Matera. Dal 2018, la donna avrebbe subito "continue vessazioni», al punto da scivolare in un «forte stato di paura». Alla fine, la donna ha denunciato ciò che stava avvenendo ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini sulla base del cosiddetto «codice rosso».