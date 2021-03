A Matera nasce il nuovo parco urbano: «Teresa Vezzoso»

MATERA - Il Comune di Matera realizzerà a breve un nuovo parco urbano, a nord della città, tra le zone residenziali «Aquarium» e «Giada», intitolato alla professoressa Teresa Vezzoso, prima donna consigliere comunale tra il 1946 e il 1952 nella amministrazione guidata da Giovanni Padula.

Il parco - è spiegato in un comunicato - prevede la riqualificazione di un’area di 7.400 metri quadrati, tra le vie D’Antona, Dalla Chiesa e Impastato, al confine con l’asse stradale di via Gravina. L’area verde «sarà organizzata secondo diversi temi funzionali, con uno spazio giochi per fasce di età diverse, per stimolare il movimento e l’aggregazione, un altro dedicato allo street work-out, per consentire e incentivare la pratica sportiva e per aree ricreative». E sarà realizzato anche un percorso pedonale tra gli alberi di ulivo che già caratterizzano i luoghi.

«Nel progetto - ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Graziella Corti - oltre ad inserire le aree dedicate ai giochi e allo sport, abbiamo voluto mantenere alcuni elementi caratteristici, come il preesistente muro perimetrale a secco costruito con tecniche tradizionali. Sarà realizzato l’impianto di illuminazione e un sistema idrico-fognario funzionale alla installazione di una fontana artistica in ghisa. Intorno al parco -- ha concluso - saranno realizzati marciapiedi che percorreranno via D’Antona, via Dalla Chiesa e via Impastato».

I lavori si concluderanno entro il prossimo mese di luglio. «E' un investimento che - ha sottolineato il sindaco, Domenico Bennardi . risponde all’esigenza di creazione di spazi per la socialità e all’idea che abbiamo di città sostenibile. Il tema dell’identità ricorre anche nella scelta di intitolare questo nuovo parco urbano ad una donna: la professoressa Teresa Vezzoso, che - ha concluso il primo cittadino - è stata un esempio di disponibilità, generosità e umanità».