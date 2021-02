Stalking, lesioni all'ex moglie: obbligo di dimora a Matera

MATERA - La Polizia ha eseguito una misura cautelare dell’obbligo di dimora a Matera per Angelo Fiorentino (53 anni) indiziato di atti persecutori ai danni della moglie, originaria della Spagna, e del suo nuovo compagno lucano.

In base a quanto emerso dalle indagini, dopo la conclusione della relazione l’uomo ha iniziato a mettere in pratica azioni persecutorie nei confronti dei due, con messaggi vendicativi a entrambi: la donna è stata costretta a rifugiarsi prima dal nuovo compagno, e poi a tornare in Spagna per paura di nuove ritorsioni. Secondo gli investigatori Fiorentino sarebbe però andato in Spagna per cercarla e per poi trovarla, arrivando a percosse e lesioni. Il provvedimento è stato notificato dalla Polizia al suo ritorno in Italia.

In base al coordinamento tra la Procura di Potenza, la Squadra mobile, la Polizia di frontiera di Fiumicino e le autorità giudiziarie spagnole, è stato quindi emesso un divieto di avvicinamento valido sul suolo iberico, l’obbligo di dimora a Matera e il divieto di contatti con la vittima e i suoi familiari.