Garaguso, uccidono mucca del vicino perché pascola nel loro terreno: denunciati padre e figlio

Avrebbero colpito con una freccia scoccata da una balestra una mucca del vicino, perché pascolava abusivamente nel loro fondo agricolo, uccidendola. Il fatto è avvenuto a Garaguso (Mt), in località Casilio, e i responsabili, due agricoltori, padre e figlio, sono stati denunciati. I carabinieri hanno trovato l'arma e le munizioni, detenute regolarmente. Erano insorti contrasti tra i vicini per motivi di pascolo abusivo: gli agricoltori sono stati denunciati per l'uccisione dell'animale e rischiano fino a due anni di reclusione oltre la revoca di qualsiasi autorizzazione in materia di armi.