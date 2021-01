A Matera arriva un'app per i servizi digitali del Comune

MATERA - Con una applicazione scaricabile sul telefonino o dal portale web dell’Amministrazione comunale, i cittadini di Matera potranno accedere al servizio di certificazione anagrafica on line attraverso la piattaforma SmartANPR. Lo ha annunciato oggi l’assessore alla innovazione Alberto Acito, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche il sindaco Domenico Bennardi, funzionari dell’Ente e della società di servizi locali Matera Digitale.

«Oltre a evitare code agli sportelli e di risparmiare tempo - è stato spiegato durante l’incontro con i giornalisti - il servizio consente di accedere in maniera sicura con Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o Carta di identità elettronica (Cie) al rilascio di certificati in bollo o con esenzione a cittadini e componenti del nucleo anagrafico».

Acito ha aggiunto che l’iniziativa costituisce un primo passo del percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi, che coinvolgeranno altri settori, il riallestimento del sito web, la fruizione degli open data e l’inserimento nella app 'Iò». Prevista anche l’attivazione di totem digitali dei servizi, uno dei quali sarà collocato anche all’aeroporto di Bari.