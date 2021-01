Asm di Matera: dal 18 gennaio riapre il Cup di via Matteotti

MATERA - Dopo la chiusura dell’ottobre scorso procurata da attivati e furti, il Centro unico di prenotazione (Cup) di Matera, in via Matteotti, riaprirà lunedì 18 gennaio. Lo ha reso noto l’Azienda sanitaria di Matera.

Con la riapertura non sarà possibile assicurare nelle ore notturne il servizio di vigilanza armata, a causa dell’esaurimento del monte ore impegnato per la sorveglianza dei vaccini anti-covid 19 custoditi nei frigoriferi della Asm. Il Direttore generale facente funzioni, Gaetano Annese, «confida nel senso di responsabilità dei cittadini affinché non si verifichino più atti vandalici, che possano mettere a rischio il mantenimento del servizio».