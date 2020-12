Matera, falsi corrieri e pacchi vuoti in cambio di soldi: 2 arresti nel Napoletano

MATERA - Accusati di aver tentato o portato a termine truffe pluriaggravate ai danni di anziani di Matera, due giovani, uno di Ercolano (Napoli) e l’altro di Portici (Napoli), entrambi di 21 anni e senza precedenti penali, sono stati arrestati dalla Polizia. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip della città dei Sassi e che si riferisce a episodi avvenuti tra settembre e ottobre del 2019.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, in più occasioni, i due giovani hanno provato o sono riusciti a farsi consegnare denaro (da 500 a cinquemila euro) da anziani, in precedenza contattati con l’inganno di essere parenti e a cui veniva chiesto di dare il denaro a un corriere che stava per consegnare un pacco.