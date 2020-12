Turismo Basilicata, sindacati a Regione: «Serve un tavolo permanente»

MATERA - E’ necessario «dare corpo a un’iniziativa finalizzata a superare costruttivamente, e riconvertire, i pesanti condizionamenti indotti dalla pandemia sulla filiera turistica tradizionale, trasformandola in opportunità di "animazione" delle aree interne regionali, con una nuova offerta di turismo culturale e naturalistico-ambientale in aree "sicure" che interessi l’intero territorio».

Così, in una nota congiunta, Cgil, Cisl e Uil, chiedendo poi alla Regione «l'istituzione di un tavolo permanente per il turismo, per programmare ogni intervento funzionale alla valorizzazione delle vocazioni territoriali e alla individuazione delle macro strategie su cui investire, mettendo al centro della proposta il lavoro affinché si garantisca nuova occupazione di qualità».

«Utilizzando il brand Matera 2019, ampliandolo, arricchendolo e integrandolo con le qualità, specificità, ricchezze naturali e culturali del suo contesto - hanno concluso i sindacati - occorre dare insieme nuova forza attrattiva allo stesso, spalmandone gli effetti all’intero territorio regionale: una sinergia virtuosa tra i due capoluoghi, tra questi ultimi e le province, tra aree costiere e aree interne, dalle caratteristiche inedite, legate da natura, storia e cultura, e quindi fortemente attrattive». Nella «situazione emergenziale prodotta dalla pandemia del Covid -19, la filiera del turismo necessita la definizione di un Programma operativo regionale per il riavvio e il rilancio del turismo e della cultura che definisca puntualmente le traiettorie e gli interventi a breve e medio/lungo termine di un settore economico e occupazionale ormai strategico per la Regione Basilicata».