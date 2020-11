Marconia, turiste inglesi violentate: uno degli 8 indagati finisce ai domiciliari

MATERA - Il Tribunale del Riesame di Potenza, accogliendo l’istanza presentata dall’avvocato Domenico Di Pisa, ha revocato la misura delle custodia cautelare in carcere e ha disposto i domiciliari per Michele Falotico, di 21 anni, di Pisticci, uno degli otto giovani indagati per la violenza sessuale di gruppo subita da due ragazze quindicenni inglesi, nella notte tra il 7 e l’8 settembre scorso, in una villa della frazione Marconia di Pisticci. Gli altri sette restano in carcere.

La motivazione del Riesame sarà depositata entro 45 giorni. Il difensore ha considerato la misura «come un primo passo verso il riconoscimento della non colpevolezza» del proprio assistito.