Comunali a Matera, insediati i seggi per il ballottaggio

MATERA - Si sono insediati regolarmente i 62 seggi allestiti a Matera per il ballottaggio di domani e lunedì (fino alle ore 15) che decreterà il nuovo sindaco. La sfida è tra il candidato del centrodestra, Rocco Luigi Sassone, scelto dalla Lega e sostenuto da sei liste, che al primo turno ha preso il 30,3%, e quello del Movimento cinque stelle, sostenuto da altre tre liste, Domenico Bennardi (27,6%).

Per il ballottaggio non ci sono stati apparentamenti con le liste che al primo turno hanno sostenuto gli altri quattro candidati alla carica di sindaco. Due settimane fa, per il primo turno, ha votato il 70,9% degli aventi diritto