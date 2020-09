Marconia, minorenne stuprate alla festa: al via incidente probatorio

Ricominciato intorno alle ore 14.30, è ancora in corso l’incidente probatorio sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi, in vacanza in Basilicata, durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci (Matera) la notte tra il 7 e l’8 settembre scorso.

Secondo quanto si è appreso, nel Palazzo di giustizia di Matera, il gip Angelo Onorati e gli avvocati delle parti stanno ascoltando una delle due ragazzine inglesi. Una delle due ha origini lucane.

I quattro giovani in carcere dallo scorso 11 settembre sono Michele Masiello, di 23 anni, Alberto Lopatriello (22), Alessandro Zuccaro (21) e Giuseppe Gargano (19)