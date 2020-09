Scuola, Gelmini a Matera: «Tutto il Paese deve ringraziare il personale scolastico»

MATERA - «Tutto il Paese deve dire grazie al personale scolastico che ha trascorso l’estate lavorando per consentire ai nostri ragazzi il rientro a scuola«: lo ha detto, arrivando a Matera per partecipare ad un’iniziativa elettorale, Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati.

«Studenti diversamente abili a casa perché mancano gli insegnanti di sostegno, due milioni di banchi monoposto ancora da consegnare, 100 mila cattedre scoperte, caos orari e tempo scuola. Ma per la Azzolina e per Conte - ha aggiunto Gelmini - il bilancio è positivo. Se i nostri istituti hanno riaperto i battenti, lo hanno fatto non grazie all’esecutivo, ma nonostante i disastri del ministro dell’Istruzione e del premier. Tutto il Paese deve dire grazie al personale scolastico che ha trascorso l'estate lavorando per consentire ai nostri ragazzi il rientro a scuola».

«REFERENDUM, IO VOTERO' SI'» - «Forza Italia ha lasciato libertà di voto e io voterò sì perché non voglio lasciare al M5s una bandiera che per primo ha agitato il Presidente Berlusconi": così Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, ha risposto ad una domanda sul referendum del 20 e 21 settembre sul numero dei parlamentari.

«Da sempre - ha spiegato Gelmini - noi siamo per la riduzione dei costi della politica e per il risparmio. Quello che manca però a questa riforma è un efficientamento dei lavori parlamentari. Purtroppo serviva una riforma dei regolamenti parlamentari per legare al risparmio anche un miglioramento del funzionamento del Parlamento. Toccherà al centrodestra, quando governerà il Paese - ha concluso l’on. Gelmini - occuparsi di questi aspetti».