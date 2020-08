Matera, trova borsello pieno di soldi e lo consegna in Questura

MATERA - Un uomo di nazionalità nigeria, di 40 anni, ha trovato oggi un borsello che conteneva alcune banconote e lo ha portato in questura, a Matera, ricevendo poi una ricompensa dal proprietario. Il ritrovamento è avvenuto vicino a una mensa per i poveri, al rione Piccianello. Nel borsello vi erano il denaro, alcune carte di credito, chiavi e un telefono cellulare. Dopo il suo arrivo in questura con il borsello, il proprietario ha telefonato e ha potuto riavere quanto di sua proprietà. L’uomo che ha ritrovato il borsello - che ha 40 anni e fa saltuariamente l’imbianchino, pur avendo alcuni problemi di salute, è stato ricompensato con 40 euro.