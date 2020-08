Matera, rischio idrogeologico a Montescaglioso: firmato protocollo d’intesa per messa in sicurezza

POTENZA - «In una terra bella quanto fragile come la Basilicata, caratterizzata da notevoli criticità dal punto di vista idrogeologico, ogni azione volta a prevenire e ad intervenire sui fenomeni di dissesto va a rispondere pienamente alla richiesta di sicurezza che proviene dalle nostre comunità: il documento firmato oggi va nella direzione di quel cambio di passo da tutti noi auspicato e perseguito».

Così l’assessore alle Infrastrutture, Donatella Merra, in relazione, oggi a Potenza, alla firma di un protocollo d’intesa che consentirà «il completamento delle opere di mitigazione del rischio ed il ripristino del reticolo idrografico» in alcune zone del territorio di Montescaglioso (Matera), per un importo di circa 1,3 milioni di euro.

«Quello di Montescaglioso - ha evidenziato Merra - è solo uno degli oltre 50 interventi che si potranno attuare con i circa 200 milioni di euro a disposizione per le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico, sbloccati alla fine del 2019 presso il Ministero dell’Ambiente. Tali interventi si aggiungono a quelli già finanziati dal Dipartimento Infrastrutture sulle risorse previste per le somme urgenze e a quelli che saranno possibili grazie alla delibera di giunta approvata nella seduta di ieri, per il risanamento dell’erosione costiera del Comune di Rotondella, per circa 100 mila euro».