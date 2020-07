Matera, nel comando dei Carabinieri una stanza protetta contro lo stalking

MATERA - «Una stanza tutta per sé», riservata alle donne e ai minorenni vittime di violenza, è stata inaugurata stamani, a Matera, nella sede del comando provinciale dei Carabinieri, per iniziativa del Club Matera Soroptimist International e dell’Arma.

La stanza è «un luogo protetto» dove le vittime di violenza possono essere ascoltate, per rendere «meno traumatico l'approccio con gli investigatori e trasmettere una sensazione di accoglienza della persona e di attenzione per le sofferenze subite». L’iniziativa è già stata realizzata in oltre 100 caserme dei Carabinieri ma è la prima in Basilicata. All’inaugurazione hanno partecipato il comandante della Legione Carabinieri Basilicata, generale di brigata Rosario Castello, la presidente del Club Soroptimist, Patrizia Minardi, amministratori e autorità.