Bernalda, in casa ha una serra di marijuana: scoperto e arrestato dai carabinieri

Nella serata di ieri, i carabinieri di Bernalda (Mt) hanno arrestato un 43enne del posto, D.G., già noto alle forze dell’ordine, poiché trovato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana che coltivava nella propria abitazione.

Percorrendo una stretta via del centro durante un controllo, hanno avvertito un pungente odore, e sono entrati nell'abitazione. Lì hanno trovato tre box chiusi ermeticamente con una zip, una vera e propria serra per coltivare la marijuana, con impianto di areazione, irrigazione e concimazione, oltre a lampade specifiche e strumenti per rilevare il grado di umidità. I carabinieri inoltre hanno trovato della marijuana già essiccata e pronta per l’utilizzo, per un peso complessivo di 250 grammi. L'uomo si trova ai domiciliari.