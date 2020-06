Gioco d'azzardo a Matera, sequestrate 5 slot machine

MATERA - Cinque slot machine sono state sequestrate a Matera dalla Polizia, in un bar il cui titolare è stato sanzionato per 50 mila euro. Il sequestro è avvenuto durante un controllo nel locale. Due avventori stavano giocando, ma le slot non erano collegate al circuito statale dei Monopoli di Stato ed erano prive di nulla osta. Il bar è stato anche chiuso per cinque giorni: si sta valutando una chiusura più lunga. Al titolare è stata anche contestata la mancata osservanza delle norme per il contenimento dell’epidemia di coronavirus.