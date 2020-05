Matera, 73enne incontra donna per un rapporto sessuale ma viene drogato e derubato: 2 arresti

MATERA - Un uomo e una donna, conviventi, sono stati arrestati dalla Polizia, a Matera, dopo quanto è capitato ad un uomo di 73 anni che, giunto in casa loro per avere un rapporto sessuale con la donna, è stato drogato e derubato di 300 euro.

La vicenda è cominciata quando la moglie dell’uomo, che non era rientrato a casa, ha chiesto l’intervento del 113. La Polizia ha rintracciato l’auto dell’anziano e ha bloccato un uomo che si era avvicinato alla vettura con le chiavi per aprirla e la carta di credito della vittima. L’anziano era a casa della coppia, in stato confusionale, sul letto, sorvegliato dalla donna. Gli investigatori hanno stabilito che l’anziano, che cercava un rapporto sessuale, era stato convinto a bere una bevanda contenente benzodiazepine che lo aveva stordito. Così erano spariti 300 euro che aveva in macchina. L’anziano è stato trasferito in ospedale, dove è stato ricoverato, non in pericolo di vita, con una prognosi di alcune settimane. La coppia è stata arrestata.