Matera, nei negozi solo con le mascherine

MATERA - Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha inviato una nota alle associazioni di rappresentanza dei commercianti «per sottolineare la necessità, in vista della parziale riapertura delle attività, prevista a partire dal 4 maggio prossimo, di raccomandare l’utilizzo di dispositivi personale di protezione per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus». Lo ha reso noto l’ufficio stampa dell’amministrazione comunale.

«Nel Dpcm del 26 aprile scorso - ha sottolineato il sindaco - si raccomanda fortemente, in tutti i contatti sociali, di utilizzare le mascherine come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione igienico-sanitaria previste. E’ quindi importante che i clienti che accedono agli esercizi commerciali, siano dotati di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per scongiurare il pericolo di un aumento dei contagi che esporrebbero la comunità ad un nuovo lockdown con conseguenze inimmaginabili per la salute pubblica e l’economia della città e del Paese. Il pericolo non è cessato. Siamo riusciti a contenere bene la diffusione del coronavirus ma occorrerà il senso di responsabilità da parte di tutti. Io - ha concluso De Ruggieri - mi fido dei materani e sono convinto che sapremo gestire bene anche questa fase di parziale ritorno alla normalità».