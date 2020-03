Metaponto, scendono dall'autobus con la droga: denunciati due 20enni gambiani

METAPONTO - Scesi da un pullman, di ritorno da Taranto, nel piazzale della stazione di Metaponto, due 20enni gambiani hanno cercato di eludere i controlli della polizia ferroviaria. Bloccati dai poliziotti non hanno fornito alcun valido motivo per il viaggio appena effettuato e, dunque, sono stati denunciati per inosservanza delle disposizioni contenute nei decreti governativi varati per l’emergenza Coronavirus. Il loro atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti che, a quel punto, hanno voluto vederci chiaro procedendo alla perquisizione personale dei due due giovani. In loro possesso sono stati trovati due involucri di cellophane, contenenti 60 grammi di marijuana, occultati da uno all’interno di un calzino, dall’altro nella tasca dei pantaloni. Gli stranieri sono stati pertanto denunciati anche per detenzione illecita di sostanza stupefacente.