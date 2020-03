Matera, ucraino senza documenti di soggiorno denunciato dalla Polizia locale

MATERA - Un cittadino ucraino, di passaggio a Matera e senza di documenti di soggiorno è stato segnalato alle autorità dalla Polizia Municipale della città dei Sassi per violazioni alla disposizioni di contenimento dell’epidemia da coronavirus. L’intervento rientra tra i 230 controlli effettuati negli ultimi due giorni.

Tra gli interventi segnalati anche quello di un incidente, procurato da un cittadino iraniano, trovato in possesso di una patente priva della traduzione ufficiale in italiano.

L’amministrazione comunale, inoltre, ha trovato una sistemazione per una persona senza fissa dimora, dove potersi sistemare per il necessario periodo di isolamento volontario, obbligatorio per quanti arrivano in Basilicata. Gli aspetti di sistemazione logistica degli spazi sono stati possibili grazie al Gruppo dei volontari per l’ambiente, coordinati dal Centro operativo comunale della Protezione civile e dall’Ufficio politiche sociali del Comune di Matera.