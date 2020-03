Policoro, immobili abusivi sequestrati sul litorale

MATERA - Per aver realizzato opere edilizie abusive, a Policoro, i Carabinieri hanno eseguito il sequestro preventivo di tre immobili presso un noto ristorante del litorale e hanno denunciato i titolari dell’attività, madre e figlio, quest’ultimo con precedenti penali. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Matera Angela Rosa Nettis su richiesta del pm Annunziata Cazzetta.

Le indagini dei militari dell’Arma hanno accertato che le opere abusive erano state realizzate all’interno di un’area demaniale marittima concessa ai proprietari e consistenti in una struttura ombreggiante di 198 metri quadrati, di un servizio igienico per l’attività e dell’ampliamento di un manufatto in muratura già presente all’interno della stessa area.