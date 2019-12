Matera 2019, Boccia: «Un esempio per l'Italia e per l'Europa unita»

MATERA - Matera 2019 «è un esempio per l'economia e per il Paese": lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che, in serata, nella Città dei Sassi, a due giorni dalla chiusura dell’anno da Capitale europea della Cultura, sta partecipando a un incontro sull'Europa economica promosso dalla Feem (Fondazione Eni Enrico Mattei).

«L'Italia - ha aggiunto - deve cambiare la sua visione di percezione nel mondo e nell’Europa: un’Italia che deve essere centrale tra l’Europa e il Mediterraneo e un ponte verso l'Africa, quindi non periferia d’Europa. E questo - ha evidenziato Boccia - vale a maggior ragione per il nostro Mezzogiorno».

Secondo il presidente di Confindustria, «il fatto che stasera si parli di Europa a Matera, è significativo: tra l’altro fa seguito a una firma con la Confindustria tedesca e con quella francese proprio sull'idea dell’unità di Europa perché la sfida, dicono gli industriali tedeschi, francesi e italiani ai propri Governi, è tra Europa e mondo esterno e non tra Paesi d’Europa».