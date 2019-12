Matera, arrestato bandito 26enne: aveva un biglietto d'aereo pronto per partire

MATERA - Aveva già acquistato un biglietto d'aereo ed era pronto per partire. I carabinieri della Compagnia di Matera sono stati più veloci e lo hanno individuato e fermato perché ritenuto responsabile della rapina ai danni della Para-farmacia «Fonte d’Alba» sulla centrale via Passarelli. Si tratta di un 26enne materano già sottoposto ai domiciliari. Il giovane lo scorso 27 novembre, indossando un copricapo, fece irruzione nella para-farmacia e, impugnando una pistola (che poi si è rivelata un giocattolo), minacciò il titolare e si fece consegnare il denaro contenuto in cassa, poco meno di cento euro.

Le indagini dei carabinieri, anche sulla base delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno stretto il cerchio attorno al giovane che, ieri, è stato visto uscire di casa senza l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria. I militari hanno deciso di fermarlo. Nell' abitazione è stata trovata la pistola e gli indumenti indossati durante la rapina. Il presunto bandito aveva anche un biglietto aereo per recarsi all’estero, molto probabilmente per lasciare Matera e per di sottrarsi così alle ricerche da parte dei carabinieri.