Matera 2019 e Cattolica di Milano, laboratorio in nome della cultura

Un pedalò della cultura per trasmettere storie e saperi a Matera, capitale europea della cultura 2019, il recupero di tronchi ferroviari in disuso come la Pignola-Potenza e dei percorsi della storia nel castello di Melfi, la produzione di un «vincotto» della tradizione lavellese per curare vari malanni e tante idee-progetto legate all’ambiente, alla cultura e alle relazioni sociali:sono alcuni dei 18 progetti del percorso «Lucania FutureLab», realizzati da studenti delle scuole medie superiori della Basilicata, premiati oggi a Matera nell’ambito del programma «Città visibili" realizzato con il percorso di alternanza scuola-lavoro "Università Cattolica incontra Matera 2019».

Le iniziative, che saranno oggetto di una produzione editoriale e divulgativa, hanno costituito un interessante rapporto di collaborazione e di ricerca tra l’Ateneo e gli studenti di nove tra licei e istituti tecnici della Basilicata. Agli studenti, affiancati dai docenti e dai tutor dell’Università Cattolica, è stato proposto un percorso che permettesse di immaginare scenari futuri desiderabili, partendo dall’individuazione delle storture del presente.

«Il futuro prefigurato nei progetti dei ragazzi -hanno detto i referenti dell’iniziativa - si è mosso lungo tre nuclei principali: ambiente (sostenibilità, natura), cultura (musica, arte, scambio tra culture) e relazioni sociali (collaborazione, condivisione, apertura). Nella seconda settimana di ottobre, alcuni studenti effettueranno un percorso di formazione sul mercato del lavoro promosso daßFastweb Digital Academy presso Cariplo Factory.

Tre studenti saranno nella redazione del quotidiano «Avvenire» e cinque nella direzione comunicazione, stampa e media dell’Università Cattolica. Questi ultimi lavoreranno all’organizzazione dell’evento per il conferimento della laurea honoris causa all’ex presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. Altri 12 studenti parteciperanno alle scuole di "summer experience» promosse dall’Università Cattolica nei campus di Milano e di Brescia.