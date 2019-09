Pisticci, investì e uccise poliziotto dopo aver assunto droghe: arrestato 32enne

I carabinieri di Pisticci (Mt) hanno arrestato un 32enne del luogo, I.V., per omicidio stradale. L'arrestato dovrà rispondere per i fatti accaduti il 25 luglio scorso, in cui perse la vita un poliziotto, Corrado Settembre, e rimase ferito il figlio di quest'ultimo. Il 32enne quella sera era a bordo di una BMW sulla Pisticci-San Basilio e aveva innescato una "gara di velocità" con un altro veicolo, azzardando un sorpasso in curva e impattando contro un motorino condotto dalla vittima. I successivi accertamenti hanno stabilito che l'uomo era positivo a oppiacei, cannabinoidi e cocaina. L'uomo per il momento si trova ai domiciliari.