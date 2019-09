Pisticci, chiede il pizzo per restituire fotocamera rubata e rapina la vittima

Un pregiudicato di Marconia di Pisticci, Armando Aiardo, 33 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato in quanto ritenuto responsabile di furto, rapina aggravata, lesioni ed estorsione, nonché per una serie di reati predatori avvenuti ai danni di esercizi commerciali di quel centro cittadino. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a suo carico dal gip del Tribunale di Matera.

Secondo quanto accertato nel corso di indagini svolte dagli investigatori del Commissariato di Pisticci, il gestore di un’attività

commerciale ubicata nella frazione pisticcese aveva ricevuto dall’uomo la richiesta di 40 euro per ottenere la restituzione di una macchina fotografica del valore di 600 euro, rubata insieme ad altri beni nel corso di un furto subito qualche giorno prima.

Al momento della restituzione del bene, il malvivente si impossessava anche del borsello della vittima contenente circa 600 euro in contanti, colpendola violentemente al volto e a una gamba. L’attività di polizia giudiziaria, attraverso l’analisi di filmati

di telecamere di videosorveglianza e testimonianze, ha consentito di ricostruire in maniera precisa l’esatta dinamica dell’evento delittuoso e di acquisire così elementi di prova a carico del 33enne che è stato infine arrestato.