Sfruttava 5 albanesi irregolari come braccianti: denunciato 61enne nel Materano

La polizia stradale ha denunciato un 61enne residente in provincia di Matera per sfruttamento della manodopera di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale. L'uomo è stato fermato nella notte per un controllo mentre stava viaggiando sul proprio autocarro sulla S.P.3 nei pressi di Montescaglioso (Mt). A bordo del mezzo c'erano cinque albanesi da impiegare per il raccolto in un campo agricolo di sua proprietà. I cinque erano entrati regolarmente in Italia utilizzando un visto turistico, ma poi erano stati utilizzati come braccianti senza alcun contratto. L'autocarro è stato sequestrato perché oggetto di appropriazione indebita.