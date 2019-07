Nel Materano Gdf scopre evasore totale: sequestri per 230mila euro

MATERA - Un evasore totale è stato scoperto dalla Compagnia di Policoro (Matera) della Guardia di Finanza durante controlli effettuati in un’impresa di ristorazione operante sul titolare della costa jonico-metapontina: è stato accertato che per il 2017 e per il 2018 ha sottratto a imposizione una base imponibile di circa 230 mila euro. Le Fiamme Gialle hanno inoltre scoperto che alle dipendenza dell’imprenditore vi erano tre lavoratori in nero.