Nova Siri, la giunta punta sul turismo

NOVA SIRI - L’antica Bollita ha la sua nuova Giunta comunale. Il sindaco Eugenio Lucio Stigliano, riconfermato lo scorso 26 maggio, quando, a capo della civica “Nova Siri Risplende” con 2.993 preferenze (71,41 per cento) ha preceduto lo sfidante Fedele Antonio Cirillo (Patto per Nova Siri), fermatosi a 1.198 voti (28,59 per cento) ha firmato i decreti di nomina. Il vice sindaco sarà Filomena Buccello, con deleghe alle Politiche Sociali, agli Affari Interni, alla Protezione Civile e alla Manutenzione. Nicola Melidoro, invece, è l’assessore a Lavori Pubblici, Politiche Europee, Trasporti e Mobilità, Territorio e Patrimonio. A Giuseppe Stabile sono state attribuite le deleghe alle Politiche Giovanili, dello Sport e Marketing Territoriale. Infine, il quarto assessore: si tratta di Roberta Varasano, che si dovrà occupare di Ambiente, Agricoltura e Bilancio. Va ricordato che in Consiglio comunale, oltre ai quattro assessori, la maggioranza potrà contare anche su Giuseppe Chiurazzi, Piermario Antonio Pancaro, Giampiero Santarcangelo e Maria Carmela Varasano, mentre la minoranza, oltre a Cirillo, farà leva su Antonio Acinapura, Caterina Battafarano e Teresa Di Lorenzo.

Stigliano ha ribadito che la conferma del suo mandato «è una grande responsabilità: devo ringraziare immensamente i miei concittadini che mi hanno dato questo largo consenso. Adesso andiamo avanti e mettiamo in atto quello che abbiamo proposto in campagna elettorale, ad iniziare dalla leva urbanistica, del turismo e del marketing territoriale, senza trascurare, ma anzi evidenziandola, la forte valenza delle politiche sociali sul territorio. Ringrazio coloro i quali hanno condiviso un percorso di cinque anni». Cirillo, invece, dopo aver riconosciuto che «la sconfitta è stata pesante», ha preannunciato «un’opposizione costruttiva nell’interesse della comunità». Insomma, le tensioni e i toni della campagna elettorale sembrerebbero essersi smorzati, come è giusto che sia, e, tanto alla squadra di governo, quanto alla minoranza, non rimane che rimboccarsi le maniche e affrontare la consiliatura con impegno, dedizione con senso di responsabilità nell’interesse di una comunità, quella di Nova Siri, che vuole continuare a crescere su tutti i fronti, e non solo su quello del turismo. Ambito nel quale, va ricordato, lo scorso anno l’antica Bollita è risultata prima tra tutti i comuni della fascia jonico-metapontina in termini di presenza turistiche. Un primato non da poco, che da queste parti cercheranno di confermare e, se possibile, incrementare.